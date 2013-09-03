مسئول أممى: سبعة ملايين سورى نزحوا بسبب الصراع المسلح فى وطنهم

قال طارق الكردى ممثل المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فى سوريا، إن سبعة ملايين سورى نزحوا عن بيوتهم بسبب الصراع المسلح الدائر فى وطنهم، وأن خمسة ملايين منهم نزحوا بعيدا عن مناطق سكناهم داخل حدود وطنهم، فى حين لجأ مليونا سورى إلى دول الجوار.

ونقلت قناة "الجزيرة" الفضائية الليلة، عن الكردى قوله، إن "المساعدات الدولية المقدمة لهؤلاء النازحين أو اللاجئين لا تعادل "نقطة فى بحر" مما يحتاجونه من المتطلبات الأساسية للحياة.

وأشار إلى أن "الفجوة بين ما يقدمه المجتمع الدولى واحتياجات النازحين واللاجئين السوريين كبيرة جدا"، مؤكدا أن ما تقدمه الدول المانحة لإغاثة السوريين لا يعادل ثلث ما هم بحاجة إليه لتغطية احتياجاتهم الأساسية".

وحسب تقدير الأمم المتحدة، حصدت الحرب الدائرة منذ عامين ونصف بين النظام السورى والمعارضة المسلحة أكثر من 100 ألف ضحية، بينهم قرابة 1400 قتلوا بالغازات السامة فى الهجوم الكيميائى على ريف دمشق.

وكان تعداد سكان سوريا قبل اندلاع الانتفاضة الشعبية، التى تحولت لاحقا إلى صراع مسلح بين النظام والمعارضة، يقدر بقرابة 23 مليون نسمة.