عمد مسؤول في شركة كبرى إلى قطع كافة الخدمات عن مكتب موظف ظل يتغيب كثيرا، و مهملا في عمله مستعينا بدعم من أحدهم، وجاءت عملية إقصاء الخدمات بعد أن أخذ الضوء الأخضر من المقر الرئيسي للشركة في أعقاب افتضاح عدة أمور على الموظف.«ملاحقة» للإيجارلجأ مالك عقارات في المدينة المنورة، إلى توظيف أحد السعوديين الباحثين عن عمل من أجل ملاحقة المستأجرين المتأخرين عن دفع الإيجارات في مقار عملهم، وقد كاد الأمر يتحول إلى اشتباك مع أحد المستأجرين قبل أن يتدخل زملاؤه في العمل لفض النزاع بين مندوب مالك العقار والمستأجر.