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تعليم البنات ينظم «حلول العنف المدرسي»

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تعليم البنات ينظم «حلول العنف المدرسي» تعليم البنات ينظم «حلول العنف المدرسي»

 سامي المغامسي (المدينة المنورة)

نظمت إدارة التدريب التربوي والابتعاث ضمن برنامج مشروع الاستعداد للتعلم لقاء تربويا بعنوان «العنف المدرسي الأسباب والحلول» وأوضحت مديرة إدارة التدريب التربوي والابتعاث الأستاذة مريم المحمدي أن الهدف من الملتقى هو الاستفادة من الأيام الهادئة التي تسبق عودة الطالبات للرفع من كفاءة المعلمة وتطويرها في الجانب التربوي، والتعرف على مفهوم العنف المدرسي وتسليط الضوء على أسبابه وطرح الحلول، والاستفادة من التجارب التربوية في الميدان، وزيادة وعي المستفيدات من المرشدات الطلابيات والمنسقات الإعلاميات فيما يتعلق بمضمون الملتقى ونقل الخبرة إلى مدارسهن والعمل على إيجاد بيئة تربوية مدرسية جاذبة.

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