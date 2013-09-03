مدير تعليم المهد: «الأسبوع التمهيدي» ضمن الأولوية في برامج الإرشاد

عبدالهادي الصويان (المدينة المنورة)
تفقد مدير التربية والتعليم بمحافظة المهد الدكتور سعيد بن عليثة الجريسي مدارس المحافظة، حيث شملت جولته المدرسة السعودية، وشيبة بن عثمان، وثانوية الحكم، ومتوسطة ابن القيم، ومجمع تحفيظ القرآن، يرافقه المساعد للشؤون التعليمية راشد بن حضيض المطيري ورئيس التوجيه والإرشاد سند بن معوض المطيري. ووقف الدكتور الجريسي، خلال الجولة على برنامج الأسبوع التمهيدي، واستعدادات المدارس للعام الجديد، كما اطمأن على انتظام حضور الطلاب مع أول يوم دراسي، كما تفقد مرافق المدارس كالمصلى والفصول الدراسية والمعامل وقاعات مصادر التعلم والساحات الخارجية والصالات الرياضية والمقاصف ودورات المياه. والتقى الدكتور الجريسي خلال الجولة بمديري المدارس والمعلمين الذين حثهم على البداية الجادة للعام الدراسي والعمل على خلق بيئة جاذبة للطلاب، كما أكد لهم أهمية استكمال جميع ما خصص للمدرسة من تجهيزات وإبلاغ الإدارة بجميع الاحتياجات والتقى بأبنائه الطلاب وحثهم على الجد والمثابرة.وبين الدكتور الجريسي أهمية الجد والاجتهاد والتحلي بالقيم والمبادئ الإسلامية التي حث عليها ديننا الحنيف وطاعة الوالدين وتقدير آبائهم المعلمين سائلا المولى جل وعلا أن يحقق لهم ما يصبون إليه من تفوق ونجاح.وأشاد الدكتور الجريسي ببرنامج الأسبوع التمهيدي كأحد برامج التوجيه والإرشاد ذات الأولوية والذي اشتمل على العديد من المشاركات التربوية والفقرات الرياضية المنوعة، والتي تهدف إلى تعزيز الاتجاهات النفسية الإيجابية وتغرس حب المدرسة في نفوس الطلاب من أول خطوة لهم تجاه الحياة المدرسية، مؤكدا على أهمية الرعاية النفسية والتربوية لأبنائنا الطلاب وجعل البيئة المدرسية جاذبة ومعززة للقيم ومطورة للقدرات والمواهب المختلفة لأبنائنا الطلاب، مشددا على أهمية العناية ببرامج التوجيه والإرشاد سعيا إلى تنشئة جيل مؤمن بربه محب لوطنه مخلص وفي لولاة الأمر في هذه البلاد الطاهرة.