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اختطاف ابنة رئيس المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسى

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اختطاف ابنة رئيس المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسى اختطاف ابنة رئيس المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسى

قال مدير أحد السجون الليبية إن ابنة رئيس المخابرات السابق اختطفت بعدما غادرت السجن الكائن فى العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مراد ذكرى أن عنود، ابنة عبد الله السنوسى رئيس جهاز المخابرات الأسبق إبان حكم الديكتاتور الليبى الراحل معمر القذافى وأحد كبار مساعديه، اختطفت بعدما غادرت سجن الرويمى فى طرابلس اليوم الاثنين. وقال أن قوات الأمن تحقق فى الحادث.

وكانت عنود محتجزة منذ نحو عشرة أشهر بعدما دخلت ليبيا بجواز سفر مزور. وجاءت لتزور والدها فى السجن حيث يحتجز لدوره فى جرائم ارتكبت خلال الحرب الأهلية عام 2011 التى أطاحت بالقذافى وأسفرت عن مقتل الآلاف.

وفشلت عدة حكومات ليبية متعاقبة فى كبح جماح الميليشيات القوية وفرض سلطة القانون فى البلاد بعد الحرب.

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