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مقتل قيادى فى القاعدة على خلفية قضية ثأر جنوبى اليمن

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مقتل قيادى فى القاعدة على خلفية قضية ثأر جنوبى اليمن مقتل قيادى فى القاعدة على خلفية قضية ثأر جنوبى اليمن

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية عن مقتل أحد قيادات تنظيم القاعدة فى محافظة أبين جنوبى اليمن.

وقالت الداخلية اليمنية، فى بيان لها نشرته على موقعها على الإنترنت، أن "عوض على لعور الكازمى، أحد العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة، لقى مصرعه على يد مجموعة من الأشخاص على خلفية قضية ثأر".

ولم تذكر وزارة الداخلية تفاصيل عن قضية الثأر.

والكازمى هو الرجل الثانى فى تنظيم القاعدة بمديرية المحفد فى محافظة أبين، بحسب مصادر محلية.

من جهة أخرى، انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور طاقم تابع للجان الشعبية فى منطقة باتيس بمديرية خنفر فى أبين، دون أن تخلف خسائر بشرية ولا أضرار مادية، وفقا لمصادر أمنية.

واللجان الشعبية شكلها بعض الأهالى فى اليمن خصيصا لمعاونة أجهزة الأمن فى مواجهة تنظيم القاعدة.

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