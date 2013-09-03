ضبط 35 سجينا من بين 49 فروا من سجن مدنى جنوب تونس

نجحت قوات الأمن التونسية مساء الاثنين، فى ضبط 35 سجينا من بين 49 فروا من سجن مدنى جنوب البلاد، كان 49 سجينا فروا من السجن المدنى بمدينة قابس /350 كم جنوب العاصمة الاثنين، بعد أن أشاعوا حالة من التمرد داخل السجن.

وذكرت مصادر إعلامية، أن عددا من السجناء تظاهروا بمرض أحدهم، ثم قاموا بتعنيف الحارس وسلبه مفتاح الزنزانة وحرروا عددا آخر من رفاقهم، ثم تسللوا خارج أسوار السجن.

وقامت وحدات من الشرطة والجيش بعمليات تمشيط واسعة النطاق بالجهة بحثا عن السجناء الفارين، وقد نجحت فى إيقاف 35 عنصرا بحسب أخر حصيلة بينما يستمر البحث عن الباقين.

وكان وزير العدل نذير بن عمو قام بزيارة إلى سجن قابس، لمعرفة ملابسات عملية الهروب، وسبق أن شهد سجن قابس وعدة سجون أخرى فى البلاد عمليات هروب لآلاف السجناء خلال الاضطرابات الأمنية التى شهدتها تونس إبان سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن على.