ارتفاع حصيلة مجازر الأسد فى سوريا بالأمس لـ102 بينهم أطفال ونساء

وثقّت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 102 شخصاً فى العمليات العسكرية المختلفة التى شنتها القوات النظامية فى العديد من المدن والبلدات السورية، مشيرة إلى أن من بين القتلى نساء وأطفال.

وذكرت الشبكة التى تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، أن العمليات العسكرية التى شنتها الوحدات العسكرية التابعة للنظام السورى، أمس الاثنين، فى كافة الأنحاء السورية برا وجوا، أدت إلى مقتل 55 شخصا فى ضواحى العاصمة دمشق، و14 فى حلب، و10 فى درعا، و8 فى إدلب، و8 فى حماة، و5 فى حمص، و2 فى دير الزور.

وأضافت الشبكة السورية أن من بين القتلى 10 أطفال و6 نساء وأفادت اللجنة التنسيقية المحلية السورية، أن 55 عسكريا من بينهم ضباط، انشقوا عن الوحدة السابعة عشرة، التابعة للجيش النظامى السورى فى مدينة الرقة شمال سوريا، وأنهم انضموا إلى قوات المعارضة.

وأشارت اللجنة أن الجيش السورى الحر، قتل العديد من الجنود التابعين للوحدة السابعة عشرة، وسيطر على كثير من الذخائر والأسلحة النظامية.