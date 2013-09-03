تقنية الرياض تقبل 1350 متدرباً

أنهت الكلية التقنية بالرياض إجراءات قبول 1350 متدربا في جميع أقسام الكلية العشرة وتخصصاتها المختلفة في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول 34/1435ه ، الذي بدأ يوم الأحد الماضي.

وأوضح عميد الكلية الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الغانم أنه تم نقل قسمي التقنية الإلكترونية وتقنية الحاسب الآلي من المباني الجنوبية القديمة إلى المباني الشمالية الجديدة في وقت قياسي , حيث بدأ التدريب في القسمين مع بقية الأقسام في توقيت واحد , مشيراً إلى أن الكلية نظمت برنامجاً لتهيئة المتدربين المستجدين بهدف توعيتهم بأنظمة ولوائح الكلية، وتعريفهم بطرق التدريب والمهارات الأساسية التي ينبغي عليهم اكتسابها حتى تخرجهم , كما نظمت الأقسام زيارات ميدانية للمتدربين شملت مرافق الكلية التي يحتاجها المتدرب أثناء فترة التدريب. وأكد الدكتور الغانم أن من لم يحالفه الحظ في القبول من المتدربين في الفصل الأول يستطيع التقديم للفصل التدريبي القادم حال الإعلان عن فتح باب القبول , من خلال موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر البوابة الإلكترونية www.tvtc.gov.sa حيث تفتح البوابة الإلكترونية للفصل التدريبي الثاني يوم الأحد 22/12/1434ه.