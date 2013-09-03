أخبار عاجلة

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

تقنية الرياض تقبل 1350 متدرباً

Google+ Print
تقنية الرياض تقبل 1350 متدرباً تقنية الرياض تقبل 1350 متدرباً

    أنهت الكلية التقنية بالرياض إجراءات قبول 1350 متدربا في جميع أقسام الكلية العشرة وتخصصاتها المختلفة في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول 34/1435ه ، الذي بدأ يوم الأحد الماضي.

وأوضح عميد الكلية الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الغانم أنه تم نقل قسمي التقنية الإلكترونية وتقنية الحاسب الآلي من المباني الجنوبية القديمة إلى المباني الشمالية الجديدة في وقت قياسي , حيث بدأ التدريب في القسمين مع بقية الأقسام في توقيت واحد , مشيراً إلى أن الكلية نظمت برنامجاً لتهيئة المتدربين المستجدين بهدف توعيتهم بأنظمة ولوائح الكلية، وتعريفهم بطرق التدريب والمهارات الأساسية التي ينبغي عليهم اكتسابها حتى تخرجهم , كما نظمت الأقسام زيارات ميدانية للمتدربين شملت مرافق الكلية التي يحتاجها المتدرب أثناء فترة التدريب. وأكد الدكتور الغانم أن من لم يحالفه الحظ في القبول من المتدربين في الفصل الأول يستطيع التقديم للفصل التدريبي القادم حال الإعلان عن فتح باب القبول , من خلال موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر البوابة الإلكترونية www.tvtc.gov.sa حيث تفتح البوابة الإلكترونية للفصل التدريبي الثاني يوم الأحد 22/12/1434ه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية