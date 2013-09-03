محافظ ينبع يجتمع بمديري الإدارات ومساعديهم

ينبع - محمد الصواب

ترأس محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم أمس (الإثنين) اجتماعاً مع مديري الإدارات الحكومية ومساعديهم في قاعة الحكير بينبع، لمناقشة تطوير المحافظة ومراكزها. وقال المهندس السليم: "لا شك أن بيئة ينبع بيئة ممتازة وبتعاون الجميع سنحقق أهدافاً طيبة لينبع وتطويرها، فهدفنا من هذا اللقاء السنوي أن نضع منهجاً للعمل بمدينة ينبع يسهم فيه الجميع كل فيما يخصه"، مؤكداً أن مجتمع ينبع يعول الكثير على مسؤولي المحافظة في سبيل تحقيق تطلعاته من تقديم أفضل الخدمات في المجالات كافة. وشدد محافظ ينبع على أهمية التعامل الراقي والمتميز مع مراجعي الإدارات، وإنهاء معاملاتهم بأسرع وقت، قبل أن يتاح المجال للنقاش وتبادل الملاحظات والأفكار التي تسهم في تطوير أداء تلك الإدارات وخصوصاً فيما يتعلق بالتنمية والخدمات، إلى جانب استعراض السلبيات التي تعاني منها المحافظة وتجاوزها.