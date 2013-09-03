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مدير جامعة شقراء يدشن جناح الجوازات في بهو الجامعة

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مدير جامعة شقراء يدشن جناح الجوازات في بهو الجامعة مدير جامعة شقراء يدشن جناح الجوازات في بهو الجامعة

    دشن مدير جامعة شقراء الأستاذ الدكتور خالد بن سعد وبحضور مدير الجوازات بمحافظة شقراء العقيد دخيل بن محمد الزيادي، ووكيل الجامعة الدكتور طلال الشريف، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية المكلّف الدكتور عبدالله السبيعي جناح الجوازات لتفعيل خدمات برنامج (أبشر)، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجامعة وإدارة الجوازات في المحافظة، كما يتيح الجناح إمكانية تقديم الخدمات الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة مواقع الجوازات.

وقدّم فريق عمل الجوازات عرضاً عن الخدمات الإلكترونية للمديرية العامة للجوازات (أبشر) لزوار الجناح، كما قدموا شرحاً لأهم أهداف الجوازات المتمثلة في الوصول بخدماتها إلى ''إدارات بلا مراجعين'' وذلك بإتاحة إمكانية تنفيذ جميع خدمات الجوازات دون الحاجة لمراجعة الإدارة، وذلك عبر موقع الجوازات الإلكتروني.

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