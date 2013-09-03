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الصحة توافق على مكافأة العمل أيام العطل بحد لايتجاوز«100%»

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الصحة توافق على مكافأة العمل أيام العطل بحد لايتجاوز«100%» الصحة توافق على مكافأة العمل أيام العطل بحد لايتجاوز«100%»

    وجهت وزارة الصحة كافة مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات بالبدء في العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية المتضمن الموافقة على مكافأة العمل أيام العطل الرسمية والأعياد وفقاً لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره (100%) من الراتب الأساسي لأيام التكليف .

وأكد مستشار الإدارة المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة سعد الحجيلي في تعميم أصدره بهذا الخصوص على أن يطبق هذا القرار على المشمولين فقط بهذا التنظيم وبحسب ما ورد في المادة (31) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وذلك في الجهات التالية :مراكز الحدود والمطارات والموانئ والمستشفيات والإذاعة والتلفزيون والاتصالات وتقنية المعلومات والإمارات والدواوين الملكية ومكاتب الوزراء وغير ذلك من الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية..

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