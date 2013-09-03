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جازان: ترسية 62 مشروعاً تعليمياً بتكلفة 511 مليوناً

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جازان: ترسية 62 مشروعاً تعليمياً بتكلفة 511 مليوناً جازان: ترسية 62 مشروعاً تعليمياً بتكلفة 511 مليوناً

    وقع المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة جازان الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي إشعارات الترسية لإنشاء(62) مشروعا تعليميا بمختلف محافظات ومراكز منطقة جازان بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من (511) مليون ريال وتشمل إنشاء (64) مبنى مدرسيا بنماذج حديثة وصالات رياضية يستفيد منها أكثر من (74) مدرسة و(33) ألف طالب وطالبة.

وتأتي هذه المشاريع تجسيدا للدعم السخي من حكومتنا الرشيدة للتعليم وأهله وتحقيقا لخطة وزارة التربية والتعليم في تهيئة البيئة التعليمية المناسبة بمبان حكومية حديثة والاستغناء عن المستأجر بمشيئة الله. وقد بذلت لجنة المشاريع بتعليم جازان جهودا كبيرة لتنفيذ مهامها وأهدافها وصولا لتهيئة تلك المشاريع في صورتها النهائية.

وعبر المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة جازان الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي عن شكره وتقديره لسمو وزير التربية والتعليم وأصحاب المعالي نواب الوزارة تجاه دعمهم ومباركتهم لإنجاح مثل هذه المشاريع. كما قدم الحارثي شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان لدعمه المستمر للتعليم في جازان وتوجيهاته المستمرة للجهات المختلفة بتخصيص أراض لإقامة مختلف المشاريع التعليمية في أرجاء المنطقة ومحافظاتها.

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