أخبار عاجلة

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

جامعة حائل تعلن المقبولين في دبلومات عمادة خدمة المجتمع

Google+ Print
جامعة حائل تعلن المقبولين في دبلومات عمادة خدمة المجتمع جامعة حائل تعلن المقبولين في دبلومات عمادة خدمة المجتمع

    اعتمد مدير جامعة حائل الاستاذ الدكتور خليل بن ابراهيم البراهيم المقبولين في برامج عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر: دبلوم التربية العام، دبلوم التوجيه والإرشاد، دبلوم التربية الخاصة (مسار التفوق والموهبة) للعام الدراسي الحالي والذين بلغ عددهم 708 طلاب وطالبات.

ودعت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر المقبولين والمقبولات لضرورة مراجعة العمادة لتوقيع مباشرتهم للدراسة، ولتأكيد اعتماد قبولهم، والحصول على جداولهم الدراسية، وتحديد مواقع دراستهم، علماً أن مقرّات الاستقبال وحددت الجامعة مواعيد الطلاب في مقرّ العمادة بحي المحطة، غرب شركة الاتصالات ، ابتداء من يوم الثلاثاء 27 /10

اما الطالبات في مقرّ العمادة بمجمع كليات البنات في حي أجا، مركز الشيخ علي الجميعة، ابتداء من يوم الثلاثاء 27 /10.

وهنأ الدكتور عبد العزيز بن رشيد العمرو عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الطلاب والطالبات المقبولين، وبارك لهم هذه الفرصة العلمية التي أتيحت في رحاب الجامعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً