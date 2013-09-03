جامعة حائل تعلن المقبولين في دبلومات عمادة خدمة المجتمع

اعتمد مدير جامعة حائل الاستاذ الدكتور خليل بن ابراهيم البراهيم المقبولين في برامج عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر: دبلوم التربية العام، دبلوم التوجيه والإرشاد، دبلوم التربية الخاصة (مسار التفوق والموهبة) للعام الدراسي الحالي والذين بلغ عددهم 708 طلاب وطالبات.

ودعت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر المقبولين والمقبولات لضرورة مراجعة العمادة لتوقيع مباشرتهم للدراسة، ولتأكيد اعتماد قبولهم، والحصول على جداولهم الدراسية، وتحديد مواقع دراستهم، علماً أن مقرّات الاستقبال وحددت الجامعة مواعيد الطلاب في مقرّ العمادة بحي المحطة، غرب شركة الاتصالات السعودية، ابتداء من يوم الثلاثاء 27 /10

اما الطالبات في مقرّ العمادة بمجمع كليات البنات في حي أجا، مركز الشيخ علي الجميعة، ابتداء من يوم الثلاثاء 27 /10.

وهنأ الدكتور عبد العزيز بن رشيد العمرو عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الطلاب والطالبات المقبولين، وبارك لهم هذه الفرصة العلمية التي أتيحت في رحاب الجامعة.