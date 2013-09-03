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مدني الشرقية يوصي بإخلاء 6 مدارس حكومية آيلة للسقوط

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مدني الشرقية يوصي بإخلاء 6 مدارس حكومية آيلة للسقوط مدني الشرقية يوصي بإخلاء 6 مدارس حكومية آيلة للسقوط

    كشفت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية عن 6 مدارس تشكل خطورة على الطلاب والمعلمين ’ وأوصت في تقريرها المشكل من 4 جهات حكومية بسرعة إخلائها.

وقال الناطق الإعلامي للمديرية العامة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم الدكتور عمار مغربي ل " الرياض " بان اللجنة المشكلة من الدفاع المدني وإدارة التربية والتعليم وأمانة المنطقة الشرقية وشركة الكهرباء لديها برنامج زمني مجدول على مدار العام للكشف على 682 مدرسة حكومية.

إدارة التربية: معالجة 4 مدارس وضمها مع مدارس أخرى لتهيئة البيئة الدراسية

وبين المقدم مغربي أن اللجنة أوصت في تقريرها للعام الحالي وقبل بدء الفصل الدراسي الجديد بسرعة إخلاء 6 مدارس تشكل خطورة على الطلاب والطالبات والمعلمين ’ موضحاً بان هذه المدارس آيلة للسقوط .

وبين المقدم مغربي بأن اللجنة رصدت 690 ملاحظة على المدارس الحكومية والأهلية ’ موضحاً أن اللجنة قامت بالكشف على تلك المدارس وتمثلت الملاحظات في عدم وجود طفايات للحريق وسلالم الطوارئ ونقص كواشف الدخان وأعطال أجهزة الإنذار المبكر للحرائق وعدم جاهزية المعامل والمختبرات داخل تلك المدارس.

وأكد المقدم الدكتور مغربي بان جميع تقارير ونتائج الزيارات والكشف عن المدارس ترفع بشكل دوري لمقام إمارة المنطقة الشرقية للاطلاع والتوجيه.

وقامت " الرياض " بالتواصل مع المتحدث الإعلامي لإدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية خالد الحماد وإرسال رسائل نصية على جواله لتوضيح آلية تعامل التربية والتعليم مع تقرير اللجنة المشكلة للكشف عن المدارس إلا أنه لا يرد حتى إعداد الخبر.

من جانبة أوضح الناطق الإعلامي لإدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية خالد الحماد ’ أن تقريراللجنة المشكلة للكشف على المدارس تعد إدارة التربية والتعليم عضوا فيها مؤكداً أن المدارس المعنية هي مدرسة الكوثر ’ أنس بن النضر والقادسية ومدرسة الفضل بن الربيع حيث ضمت الكوثر مع مدرسة المحمدية الابتدائية، وأنس بن النضر الابتدائية مع مدرسة العباس بن عبدالمطلب،  والقادسية المتوسطة ضمت مع المدرسة في مبنى حكومي، والفضل بن الربيع إلى طيبة الثانوية في مبنى حكومي، وذلك من أجل تهيئة بيئة تربوية مناسبة لأبنائنا الطلاب.

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