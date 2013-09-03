أخبار عاجلة

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

التربية النموذجية تعايد منسوبيها وترحب بالمعلمين الجدد

Google+ Print
التربية النموذجية تعايد منسوبيها وترحب بالمعلمين الجدد التربية النموذجية تعايد منسوبيها وترحب بالمعلمين الجدد

    احتفلت مدارس التربية النموذجية الاربعاء الماضي بالمعلمين الجدد في حفل معايدة وترحيب بمقر مجمع المدارس في الروابي بحضور مدير عام المدارس الاستاذ خالد الخضير، ونائب المدير العام ابراهيم الدرع، ومشرف عام مجمع الروابي خالد القضيب، ومشرف عام مجمع الريان منصور القباع، و مشرف عام مجمع النزهة الدكتور عيسى الضفيان، الى جانب حضور500 معلم وموظف من جميع مجمعات المدارس الثلاثة.

بدئ الحفل الذي اقيم في قاعة الشيخ محمد الخضير بمقر الادارة العامة لمجمع الروابي بالقرآن الكريم، ثم فيلم وثائقي لمدارس التربية النموذجية، ومن ثم كلمة الرئيس التنفيذي خالد الخضير، اعقبها نقاش وحوار لمدة عشر دقائق.

وختم الحفل بصور جماعية، والدعوة لتناول وجبة الافطار في النادي الرياضي، وتأتي تلك الاحتفالات ضمن سياسات الادارة التنفيذية لتعزيز التواصل الداخلي والتقاء المنسوبين بالادارة التنفيذية العليا، وتعزيز التواصل الاجتماعي بين اسرة المدارس والاستماع لهم ولهمومهم وعرفانا من ادارة المدارس بدور المعلم المهم وانه خط الدفاع الاول.. أشرف على الاحتفال ادارة العلاقات العامة في المدارس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية