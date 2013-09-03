التربية النموذجية تعايد منسوبيها وترحب بالمعلمين الجدد

احتفلت مدارس التربية النموذجية الاربعاء الماضي بالمعلمين الجدد في حفل معايدة وترحيب بمقر مجمع المدارس في الروابي بحضور مدير عام المدارس الاستاذ خالد الخضير، ونائب المدير العام ابراهيم الدرع، ومشرف عام مجمع الروابي خالد القضيب، ومشرف عام مجمع الريان منصور القباع، و مشرف عام مجمع النزهة الدكتور عيسى الضفيان، الى جانب حضور500 معلم وموظف من جميع مجمعات المدارس الثلاثة.

بدئ الحفل الذي اقيم في قاعة الشيخ محمد الخضير بمقر الادارة العامة لمجمع الروابي بالقرآن الكريم، ثم فيلم وثائقي لمدارس التربية النموذجية، ومن ثم كلمة الرئيس التنفيذي خالد الخضير، اعقبها نقاش وحوار لمدة عشر دقائق.

وختم الحفل بصور جماعية، والدعوة لتناول وجبة الافطار في النادي الرياضي، وتأتي تلك الاحتفالات ضمن سياسات الادارة التنفيذية لتعزيز التواصل الداخلي والتقاء المنسوبين بالادارة التنفيذية العليا، وتعزيز التواصل الاجتماعي بين اسرة المدارس والاستماع لهم ولهمومهم وعرفانا من ادارة المدارس بدور المعلم المهم وانه خط الدفاع الاول.. أشرف على الاحتفال ادارة العلاقات العامة في المدارس.