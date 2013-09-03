رئيسة امتحانات الثانوية العامة: إعلان نتيجة الدور الثانى 14 سبتمبر

قالت الدكتور مايسة فاضل رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن إعلان نتيجة الثانوية العامة لامتحانات الدور الثانى سيكون 14 سبتمبر الجارى، وذلك بعد الانتهاء من كافة أعمال الكنترولات والتصحيح ومراجعة النتيجة قبل اعتمادها من الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تصحيح مادتى الجغرافيا والفلسفة والمنطق التى سوف يخوضها الطلاب يوم 5 سبتمبر الجارى، سوف يتم البدء فى تصحيحهم يوم السبت 7 سبتمبر، وذلك بعد الانتهاء من نقل الأوراق الإجابات إلى الكنترولات.

وكشفت فاضل لـ"اليوم السابع"، أن أعمال الكنترولات تأثرت خلال امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، وذلك بسبب الحظر والإجراءات الأمنية المشددة التى أدت إلى قيام العاملين فى الكنترولات بالذهاب إلى منازلهم مبكرة قبل ساعات الحظر والأيام التى كانت تشهد اشتباكات، حيث أدى ذلك إلى تأخير نقل أوراق الإجابات من المحافظات إلى الكنترولات يوميا وجعل نقل الأوراق مرتين فى الأسبوع فقط.

وأشارت إلى أن الأعمال داخل الكنترولات مستمرة وتسير بشكل جيد، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل الأمن، وذلك للانتهاء من إعمال التصحيح والمراجعة قبل الميعاد المحدد لإعلان النتيجة وهو 14 سبتمبر، حيث تسببت الإجراءات فى تأخير الميعاد.

وأشارت رئيس قطاع التعليم العام إلى أنه أصرت وزارة التربية والتعليم تغيير مواعيد لتسفير أوراق الإجابة لمحافظة القليوبية لمدة ساعة، وذلك بناء على تعليمات الأمن، وتجنبا للتسفير صباح الجمعة 30/8/2013.

وتكرار نفس الأمر بأنه بالنسبة لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء تم تعديل مواعيد تسفير أوراق الإجابة لتكون صباح السبت 31 أغسطس بدلا من صباح الجمعة بناءً على تعليمات الأمن وتجنبا للتسفير صباح الجمعة 30 أغسطس.

يذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة الذين من المفترض أن يؤدوا الامتحانات بالدور الثانى يبلغ 72 ألفا و883 طالبا وطالبة، وذلك فى 284 لجنة على مستوى الجمهورية، منها أربع لجان خاصة بالسجون.

ويبلغ عدد المشاركين فى أعمال هذه الامتحانات 740 مراقبا و739 ملاحظا و800 معاون و8000 مقدر درجات.