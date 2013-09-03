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وزير الشباب: "تليمة" تجربة ناجحة يجب تعميمها على كافة الوزارات

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وزير الشباب: "تليمة" تجربة ناجحة يجب تعميمها على كافة الوزارات وزير الشباب: "تليمة" تجربة ناجحة يجب تعميمها على كافة الوزارات

قال خالد عبد العزيز، وزير الشباب، إن الوزارة لا يوجد بها عجز مالى لتطوير مراكز الشباب كما أنها منحة من حاكم إمارة الشارقة بقيمة مليون دولار لتطوير الأنشطة الشبابية بها، مشيراً إلى أن أسامة ياسين كان يقصر مسابقة الإبداع على القصة القصيرة والرواية وتم توسيعها لتشمل الموسيقى والرسم ومجالات أخرى بالتعاون مع وزارت الثقافة والتعليم العالى والإعلام.

وأضاف خلال حواره عبر فضائية سى بى سى خلال برنامج هنا العاصمة أنه فوض المحافظين ببعض صلاحيات الوزير فى تشكيل مجالس الإدارات بمراكز الشباب نظراً لمعرفة المحافظين كافة نواحى المحافظة، لافتاً إلى أن الاستعانة بخالد تليمة كنائب للوزير يفيد فى التعامل مع قضايا شبابية ويعد إضافة للوزارة.

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مصر 365