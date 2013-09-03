أخبار عاجلة

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

انقسام فى اتحاد طلاب مصر بعد قرار إلغاء عضوية 5 من المجلس التنفيذى

Google+ Print
انقسام فى اتحاد طلاب مصر بعد قرار إلغاء عضوية 5 من المجلس التنفيذى انقسام فى اتحاد طلاب مصر بعد قرار إلغاء عضوية 5 من المجلس التنفيذى

كتب وائل ربيعى وبسنت جميل وهانى محمد وسمر المغربى ومحمود راغب وأميرة شحاتة

أدى قرار اتحاد طلاب بإلغاء عضوية 5 من أعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد، إلى انقسامات واضحة بين أعضائه، حيث انقسم رؤساء اتحادات الجامعات وممثلوها فى الاتحاد العام لطلاب مصر ما بين مؤيد ومعرض.

وأيد بعض رؤساء اتحادات الجامعات القرار الصادر من الاتحاد بفصل الـ5 أعضاء، وأكدوا أن الطلاب المفصولين استنفذوا معظم الفرص التى منحها لهم الاتحاد، ومنها الدعوة للمثول أمام لجنة التحقيق بالاتحاد، ولكن الطلاب رفضوا، كما دعاهم رئيس الاتحاد لاجتماع الأسبوع الماضى لمحاولة تضييق فجوة الخلاف، ولكنهم أيضا رفضوا، ونجد أن هناك مجموعة أخرى من أعضاء اتحاد طلاب مصر رفضوا القرار بفصل الطلاب.

بينما وصف الطلاب الرافضين لقرار فصل الخمسة أعضاء من الاتحاد بالقاسى وشديد اللهجة، حيث قال نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة إنهم كانوا ينتظرون الأخذ بالعقوبات التى تقرها اللائحة الطلابية، والتى من أولها لفت النظر ثم الإيقاف لمدة شهرين ثم إلغاء العضوية كاملة، ولكن الاتحاد إلى عضوية الطلاب نهائيا بصورة مفاجئة، واتهم الطلاب الرافضين للقرار محمد بدران، رئيس اتحاد طلاب مصر، بأنه ينفرد بقرارات الاتحاد.

واستنكر الطلاب المفصولين من الاتحاد اليوم، العقوبة التى أقرتها اللجنة المختصة بالتحقيق بحضور المستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالى وأحد أساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وأكدوا أن أقصى عقوبة للطلاب الذين يخطئون بناء على اللائحة هى لفت النظر فى البداية.

وقال أحمد البقرى، نائب رئيس اتحاد طلاب مصر، ورئيس اتحاد طلاب جامعة الأزهر، إن القرار الذى اتخذته لجنة التحقيق لإتحاد طلاب مصر اليوم، بإسقاط عضويتى و4 آخرين من أعضاء للمكتب التنفيذى للاتحاد، وذلك لأسباب متعددة ومن أهمها التحدث باسم الاتحاد لدعم الرئيس المعزول محمد مرسى، دون اتخاذ إذن من بقية أعضاء الاتحاد، هو قرار باطل وغير قانونى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»