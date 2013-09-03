عريقات يندد بتدمير البيوت فى غور الأردن فى فلسطين

ندد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس الاثنين بهدم بيت فلسطينى يعود إلى عائلة الرشيدة فى مدينة أريحا، والذى يأوى 12 شخصاً.

كما ندد حسب بيان أصدره أمس الاثنين بالهجوم الوحشى على العائلة حيث تم نقل خمس من النساء إلى المستشفى لتلقى العلاج إثر تعدى جيش الاحتلال على العائلة.

وقال عريقات يبدو إن أعضاء فى الحكومة الإسرائيلية لا تأبه بالعملية التفاوضية ضاربة بعرض الحائط الجهود السلمية أن العمليات الوحشية من قتل خمسة من المواطنين العزل وجرح العديد والهدم الممنهج والاستمرار ببناء الاستيطان غير الشرعى أصلا ما هو إلا دليل على عدم اهتمام إسرائيل بالعملية السلمية.

وأضاف من بداية العام الحالى، وحتى يومنا هذا قامت إسرائيل بهدم أكثر من 400 بيت وشردت أكثر من 800 فلسطينى من بيوتهم ونطالب المجتمع الدولى التحرك سريعا للجم السياسات الإسرائيلية الهدامة قبل فوات الأوان.