أخبار عاجلة

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

عريقات يندد بتدمير البيوت فى غور الأردن فى فلسطين

Google+ Print
عريقات يندد بتدمير البيوت فى غور الأردن فى فلسطين عريقات يندد بتدمير البيوت فى غور الأردن فى فلسطين

ندد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس الاثنين بهدم بيت فلسطينى يعود إلى عائلة الرشيدة فى مدينة أريحا، والذى يأوى 12 شخصاً.

كما ندد حسب بيان أصدره أمس الاثنين بالهجوم الوحشى على العائلة حيث تم نقل خمس من النساء إلى المستشفى لتلقى العلاج إثر تعدى جيش الاحتلال على العائلة.

وقال عريقات يبدو إن أعضاء فى الإسرائيلية لا تأبه بالعملية التفاوضية ضاربة بعرض الحائط الجهود السلمية أن العمليات الوحشية من قتل خمسة من المواطنين العزل وجرح العديد والهدم الممنهج والاستمرار ببناء الاستيطان غير الشرعى أصلا ما هو إلا دليل على عدم اهتمام إسرائيل بالعملية السلمية.

وأضاف من بداية العام الحالى، وحتى يومنا هذا قامت إسرائيل بهدم أكثر من 400 بيت وشردت أكثر من 800 فلسطينى من بيوتهم ونطالب المجتمع الدولى التحرك سريعا للجم السياسات الإسرائيلية الهدامة قبل فوات الأوان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك