بالصور وقفة لرفض التدخل الأمريكى في سوريا

الإسكندرية – أميرة عوض منذ 4 ساعة 45 دقيقة

نظمت مساء اليوم الاثنين حركة كفاية وتغير والتيار الشعبى الناصرى وقفة احتجاجية رمزية أمام القنصلية الأمريكية بالإسكندرية, دعما للشعب السوري ورفضا للتدخل الأمريكى السافر في الشأن الداخلي السوري.

ورفع المتظاهرون لافتات تقول هنا دمشق , المقاومة هى الحل, أوباما بلطجى إرهابى , لا للهيمنة الأمريكية , وقال إيهاب القسطاوى المتحدث الإعلامى باسم حركة تغيير بالإسكندرية لا يمكن عزل المعركة الدائرة في سوريا عن المعركة الدولية والإقليمية على سوريا. ومن ثم يُتوقع أن تكون هناك ضربات صريحة أو "تحت الحزام" ومن المتوقع أيضًا أن تتم صفقات وتفاهمات على حساب الشعب السوري.

> إضاف القسطاوى أن الإدارة الأمريكية تواصل عدوانها على إرادة الشعب فى مصر وإقليمها الشمالى فى سوريا لتمكين عملائها من الجماعات الإرهابية لإعادة رسم خريطة المنطقة بما يتوافق مع مشروعهم الاستعماري الجديد لإحكام السيطرة على المنطقة.

> وأضاف عبد الرحمن الجوهرى المتحدث العام لحركة كفاية – نظمنا وقفة احتجاجية رمزية لرفض الإرهاب والبلطجة الأمريكية, ونؤكد بأن الشعب المصرى والعربى يرفض الإرهاب الأمريكى ويرفض مساندة أمريكا للإرهاب والمرتزقة الذين يشنون الحرب على سوريا, اليوم لم نقف ضد كل ما يتم على الأرض السورية من دعم غربى وعربى وتركى للجماعات الطائفية والدموية التى تقود الحرب ضد جيش النظام السورى, قيادات تنظيم الإخوان فى مصر وسوريا، أيدو الضربة الدولية على سوريا مما يؤكد أن الإخوان هم الراعى الرسمى للإرهاب تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية.