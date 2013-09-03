وزيرة الصحة تتفقد مستشفيات كفر الشيخ

كتب - أشرف الحداد ومصطف عيد منذ 4 ساعة 36 دقيقة

في أول زيارة خارجية للدكتورة مها الرباط وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين لمحافظة كفر الشيخ منذ توليها الوزارة.

أكدت أن الوزارة تسعى جاهدة لتطوير قطاع ومنظومة الصحة لخدمة المواطنين البسطاء ، ومحدودي الدخل مع وضع خطة عاجلة للوصول للمناطق العشوائية, والشعبية المكدسة بالسكان وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم والكشف عن أي أمراض معدية أو خطيرة بين سكان هذه المناطق .

> وأشارت "الرباط"أنه يوجد 526 مستشفى تكامل صحي على مستوى الجمهورية من بينهم 28 مستشفى تكامل بمحافظة كفر الشيخ سيتم تطويرها لضمان تقديم خدمات صحية لأبناء القرى خلال المرحلة القادمة وتخفيف الضغط عن المستشفيات المركزية والعامة بعواصم المدن, والمحافظة, بالإضافة إلى وجود 267 وحدة رعاية صحية على مستوى المحافظة تم تطوير 161 وحدة منها وباقي 10 وحدات من خطة 2012 جار تطويرها و26 وحدة من خطة 2013 -2014 سيتم الانتهاء من تطويرهم خلال هذا العام مع استكمال تطوير باقي وحدات الرعاية على مستوى قرى المحافظة خلال العامين القادمين لضمان تقديم رعاية طبية متكاملة للمرضى من أبناء القرى , خاصة أن الوحدة منها تستقبل نحو 1200 مريضا شهريا يتم صرف العلاج اللازم لهم.

> جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي , والذي عقد عقب جولة الوزيرة حيث تفقدت مستشفيات الرياض المركزي , وكفر الشيخ العام ومركز أمراض , وأبحاث الكبد, والجهاز الهضمي يرافقها المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ ، واكتشفت الوزيرة خلال الجولة ، وجود العديد من السلبيات بعدد من مستشفيات المحافظة منها مستشفى الرياض المركزي موضحة بأنه لابد من حلول وتدارك عاجل لهذه السلبيات في أقرب وقت.

> كما اعترفت الدكتورة مها الرباط بأن مشكلة الإصابة بفيروس ""C مشكلة قومية وليست في محافظة كفر الشيخ فحسب مؤكدة بأن هناك خطة لمكافحة المرض , وهناك أولوية لمحافظة كفر الشيخ , وأنه سيتم إنشاء عدد آخر من المراكز المتخصصة على مستوى المحافظة والمحافظات الأخرى المجاورة.

> وأوضحت الوزيرة بأنه سيتم القضاء على شكوى أبناء المحافظة الخاصة بنقص الأدوية, والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المرضى داخل المستشفيات العامة, والمركزية , وأنه سيتم تشكيل لجنة عاجلة لمراجعة منظومة توزيع الأدوية على المستشفيات على مستوى المحافظة بما يحقق الفائدة الكاملة للمرضى في أقرب وقت ممكن مع استغلال الإمكانيات المتاحة لدى مديرية الصحة بالمحافظة , وداخل المستشفيات لحين توفيرالاعتمادات المالية اللازمة لتطوير المستشفيات, والمباني, وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة.