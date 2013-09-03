اتفاق تعاون بين الاتصالات والأكاديمية العربية

الإسكندرية – أميرة عوض منذ 4 ساعة 26 دقيقة

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا متمثلة فى (كلية الإدارة والتكنولوجيا – فرع مصر الجديدة) مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات , وتكنولوجيا المعلومات متمثلة فى (المركز التنافسى للتعلم الإلكترونى ) وذلك بالمقر الرئيسى للأكاديمية العربية بأبي قير بالإسكندرية بحضور المهندس/ عاطف حلمى وزير الاتصالات , وتكنولوجيا المعلومات , واللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية, والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئيس الأكاديمية العربية

تهدف المذكرة إلى التعاون المشترك بين الأكاديمية ووزارة الاتصالات فى تأهيل طلاب الأكاديمية لمواجهة التحديات ومتطلبات سوق العمل ولنشر ثقافة التعلم الإلكترونى بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر من الطرفين إلى جانب النهوض بمجال البحث العلمى فى مجال التعلم الإلكترونى والتدريب والنهوض بصناعة التعلم الإلكترونى وتقنياته وذلك عن طريق تبادل الخبرات من الطرفين و التعاون بينهما فى مجال البحث العلمى والتعلم الإلكترونى وتقنياته لتنفيذ الأهداف التى من أجلها نشأت هذة المذكرة .

> وأكد المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سعادته بالتواجد بالأكاديمية العربية وتوقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات , والأكاديمية العربية موضحاً أن تبادل الخبرات فى المجال العلمي مع صرح علمى كبير مثل الأكاديمية العربية سيمثل تعاون مثمر فى تقديم التطور العلمى اللازم فى هذا التوقيت للطلاب بمصر, والعالم العربى بالإضافة إلى تدريب الكوادر للنهوض بالعقول العربية بشكل عام .

> ومن جانبه رحب الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و محافظ الإسكندرية لتواجدهم بالأكاديمية العربية مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين الأكاديمية العربية ووزارة الاتصالات مشيراً إلى أن الأكاديمية وقعت العديد من الاتفاقيات مع العديد من الجهات والمؤسسات العلمية من أجل تقديم أفضل ما وصل إليه العلم وأن توقيع الأكاديمية اليوم لهذه المذكرة مع وزارة الاتصالات يعد استكمالاً لرسالة الأكاديمية فى تقديم أحدث الأساليب العلمية, والتكنولوجية إلى أبناء الوطن العربى بأكمله .

> وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم قام كل من وزير الاتصالات , ومحافظ الإسكندرية , ورئيس الأكاديمية بتكريم عدد من الطلاب الحاصلين على ميداليات , ومراكز متقدمة دولياً فى مجال المعلوماتية حيث حصل كل من الطالب عمر خالد والطالب يوسف محمد سلامة على الميداليتين برونزيتين فى الأولمبياد الدولى الخامس والعشرون للمعلوماتية بأستراليا كما تم تكريم أ.د صلاح عليوة رئيس الفريق المصرى , والمشرف على مسابقة الأولمبياد المصرى بوزارة الاتصالات , وإسلام وجيد رئيس الفريق المصرى للمعلوماتية 2011/2013 والذى انتخب عضواً للاتحاد الدولى للمعلوماتية لهذا العام بالإضافة إلى تكريم فريق الـأكاديمية الحاصل على المركز الـ12 بمسابقة الغواصات بالولايات المتحدة الأمريكية, وفريق الأكاديمية الحاصل على المركز الأول على مستوى إفريقيا, والشرق الأوسط بالمسابقة الدولية للبرمجيات بروسيا.

> عقب انتهاء توقيع مذكرة التفاهم قام رئيس الأكاديمية بمصاحبة وزير الاتصالات ومحافظ الإسكندرية فى جولة تفقدية لمباني, ومنشأت الأكاديمية العلمية حيث تفقدوا مبنى المحاكيات المتكامل , ومبنى القبة السماوية, وأبديا إعجابهما بمبانى الأكاديمية العلمية , والتعليمية ومدى التطور العلمى الملحوظ الذى تقدمه الأكاديمية للطلاب بالوطن العربى لمواكبة التطور العلمى الكبير فى العالم لضمان إخراج كوادر عربية ناجحة فى كافة العلوم التى تقدمها الأكاديمية .