الوخز فى البطن والألم حول السرة آلام متنقلة وغير ثابتة

أكد الدكتور محمد المغاورى استشارى أمراض الجراحة العامة بمستشفى أحمد ماهر التعليمى، أن الكثير من يعانى من وخز شديد فى أى مكان فى البطن أو المعدة وصولا إلى الصدر وحتى الفخذين أو حول السرة من أى اتجاه هى مشكلات يجب استشارة مختص فيها بمجرد حدوثها أو إحساس المريض بها. وهذه الوخزات معروفة بتنقلها تبعا لطبيعتها فهى تنتقل إلى أماكن عديدة من الجسم وصولا إلى الساقين والأيدى وغيرها، فقد يعانى المريض من مشكلة فى المرارة مثلا ولكنه يشعر بوخز شديد فى الكتف والصدر ولا يمكن له التنبؤ أبدا أو ملاحظة أنها مشكلة فى المرارة على سبيل المثال.

والمشكلة الأساسية تكمن فى تأخير فحص المختص أو سؤاله عن سببها وكذلك الخطأ فى التشخيص لغير المتخصصين من الأهل والمقربين والمحيطين بالمريض، فيفسرها الكثيرون أنها مجرد وخزات بسبب الإكثار من تناول الطعام مثلا أو بسبب الإصابة ببرد فى الأمعاء، وكلها تشخيصات خاطئة ومن غير المتخصصين لذا النصيحة الأهم على الإطلاق هى اللجوء إلى مختص فور حدوث وخزات فى أى منطقة فى البطن أو حول السرة بالأخص.

لأن الوخزات حول السرة أو فى مناطق قريبة من البطن وفى الصدر والفخذين كلها تشير إلى احتمال إصابة هذا المريض بأكثر من مشكلة أو بإحداها على الأقل، فالمرارة والقولون والبنكرياس والزائدة والكبد، كل هذه الأعضاء عندما يحدث لها مشكلة ما قد تعطيك إشارة بذلك عن طريق الوخزات فى أماكن غير أماكن تواجدها لذا لا يصح الاكتفاء بتعاطى مسكن لأن أغلب هذه الحالات مميتة وخطيرة، لذا عند الشعور بالوخز على المريض التصرف بسرعة ودون تأخير.