العاملون بالمترو يرفضون “حملة” لإقالة رئيس الهيئة

استنكر العاملون بهيئة مترو الأنفاق ما أعلنته “جبهة ثوار مصر” من أتهم سوف يبدأون حمله لجمع توقيعات لعزل رئيس الشركة المصرية لتشغيل مترو الانفاق وأنهم سوف يتخذون من بعض المحطات مقرا لحملتهم .

ومن جانبه قال بهاء مطاوع موجها حديث للجبهة “إياكم والتحدث عن المترو ورئيسه الذي شهد فيه المترو والعاملين استقرارًا لم يسبق فالعاملين في المترو لن يسمحوا لأحد بالتحدث باسمهم ولا يسمحوا لأحد بالمساس بقيادة حكيمة قادرة علي النهوض بالمترو ولن نسمح باتخاذ أي مقرات داخل المترو لأي جبهة ونقول لهم ابتعدوا عن المترو ودعونا نعمل من أجل مستقبل مصر.