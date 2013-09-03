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رئيس برشلونة يرفض اتهامه بالفساد

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رئيس برشلونة يرفض اتهامه بالفساد رئيس برشلونة يرفض اتهامه بالفساد

رفض ساندرو روسيل رئيس نادي برشلونة الاتهامات التي تؤكد تورطه في جرائم فساد في البرازيل.

وأشار روسيل في تصريحات إذاعية أنه لم يحصل على عمولات مقابل تنظيم مباريات للمنتخب البرازيلي، وأكد أن القضاء سيفصل بينه وبين من يتهمونه بذلك.

وأفادت وسائل إعلام برازيلية بأن روسيل متورط في قضايا فساد وتزوير وكسب مالي غير مشروع بشأن عمولات عن المباريات الودية لمنتخب البرازيل.

وكشفت الصحافة البرازيلية أن الاتحاد البرازيلي حول جزءا من الأموال التي جناها من وراء خوض مباريات ودية، إلى شركة باسم روسيل في الولايات المتحدة قيمته ثمانية ملايين يورو.

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