محافظ كفر الشيخ: قطاع الصحة بالمحافظة يعانى الشيخوخة والإهمال

قال المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ، إن قطاع الصحة بالمحافظة يعانى الشيخوخة والإهمال الجسيم، وإن المستشفيات لا ترتقى إلا أن تكون مكانا لاستقبال غير الآدميين، نظرا للإهمال الجسيم والتعامل غير الأدمى للمرضى.

وأضاف عجوة فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن زيارته لمستشفى كفر الشيخ العام أصابته بحزن شديد لما أصبح عليه قطاع الصحة، خاصة بعد أن شاهد طبيبا يتعامل مع المرضى بطريقة غير آدمية.

وطالب بسرعة تطوير استقبال مستشفى كفر الشيخ من خلال المكاتب الهندسية المتخصصة، بحيث يتم توفير أماكن للانتظار وحجرات لتواجد الأخصائيين فى كل التخصصات اليومية.

وأكد المحافظ على أنه يجرى فحص جميع الوظائف التى تم شغلها وقت تولى المحافظ الإخوانى السابق سعد الحسينى، وسيتم استبعاد كل من حصل على وظيفة بغير وجه حق.

وقال إن المشاهدة على الطبيعة للمشاكل أفضل من الأوراق المقدمة للمسئول، لافتا إلى أن لديه رغبة فى تنمية المحافظة، وتلبية مطالب المواطنين وحل المشكلات على الطبيعة.