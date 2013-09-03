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ضبط تاجرين لتصرفهما فى 97 جوالا من الدقيق البلدى المدعم فى قنا

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ضبط تاجرين لتصرفهما فى 97 جوالا من الدقيق البلدى المدعم فى قنا ضبط تاجرين لتصرفهما فى 97 جوالا من الدقيق البلدى المدعم فى قنا

تمكن رجال الرقابة التموينية بمحافظة قنا، اليوم الاثنين، من ضبط صاحب مستودع دقيق بلدى بدائرة بندر قنا، لتصرفه فى 50 جوالا من دقيق المستودعات وبيعها فى السوق السوداء، وآخر لبيعه 47 جوالا بمركز قنا.

وقال محى الدين عبد الفتاح عبيد، مدير عام الرقابة التموينية، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إنه تم ضبط صاحب مستودع دقيق بلدى بدائرة بندر قنا يدعى "سعد محمد كريم" لتصرفه فى 50 جوالا من الدقيق البلدى المدعم وبيعها فى السوق السوداء، كما تم ضبط آخر يدعى "طارق مبارك شحاتة" بدائرة قسم قنا لبيعه 47 جوالا من الدقيق المخصص للمستودعات وبيعها فى السوق السوداء. وتم إخطار اللواء محمد كمال مدير أمن قنا، بالواقعتين، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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