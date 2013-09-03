قرر اللواء محمد نعيم محافظ الغربية استبعاد مدير إدارة الشباب بقطور ومدير مركز الشباب بسبب الإهمال وعدم ممارسة الأنشطة الرياضية داخل المركز وغلق صالة الأنشطة والألعاب.
> كما قرر فسخ عقد صالة الأفراح الملحقة بالمركز والمؤجرة منذ 10سنوات لأحد الأشخاص وغلق الكافيتريا الملحقة بالصالة جاء ذلك خلال جولته بمركز ومدينة قطور.
محافظ الغربية يقرر استبعاد مسئولين بمركز شباب قطور بسبب الإهمال
قرر اللواء محمد نعيم محافظ الغربية استبعاد مدير إدارة الشباب بقطور ومدير مركز الشباب بسبب الإهمال وعدم ممارسة الأنشطة الرياضية داخل المركز وغلق صالة الأنشطة والألعاب.