أخبار عاجلة

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الغربية يقرر استبعاد مسئولين بمركز شباب قطور بسبب الإهمال

Google+ Print
محافظ الغربية يقرر استبعاد مسئولين بمركز شباب قطور بسبب الإهمال محافظ الغربية يقرر استبعاد مسئولين بمركز شباب قطور بسبب الإهمال

قرر اللواء محمد نعيم محافظ الغربية استبعاد مدير إدارة الشباب بقطور ومدير مركز الشباب بسبب الإهمال وعدم ممارسة الأنشطة الرياضية داخل المركز وغلق صالة الأنشطة والألعاب.
> كما قرر فسخ عقد صالة الأفراح الملحقة بالمركز والمؤجرة منذ 10سنوات لأحد الأشخاص وغلق الكافيتريا الملحقة بالصالة جاء ذلك خلال جولته بمركز ومدينة قطور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365