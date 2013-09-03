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"تعليم الغربية": نبحث عن حلول لاستيعاب كل المتقدمين لـ"التجريبى"

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"تعليم الغربية": نبحث عن حلول لاستيعاب كل المتقدمين لـ"التجريبى" "تعليم الغربية": نبحث عن حلول لاستيعاب كل المتقدمين لـ"التجريبى"

أصدرت فاطمة خضر وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية توجيهات بتشغيل الفراغات الموجودة بالمدارس التجريبية وتجهيزها كقاعات لرياض الأطفال لاستيعاب عدد من الأطفال المتقدمين.

وقالت العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالغربية فى بيان بها، أنه نظرا لشدة إقبال أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية، وبعد ظهور تنسيق مرحلة رياض الأطفال للعام الحالى 2013/2014، ولم يتم استيعاب عدد كبير من الأطفال المتقدمين والذين تجاوز أعمارهم الخمس سنوات، فقد وافقت مديرية التربية والتعليم بالغربية على العديد من المقترحات لحل هذه المشاكل.

وأضافت، " كما تم اختيار عدد من المدارس الحكومية بكل إدارة تعليمية من الإدارات التعليمية العشر ذات مواصفات عالية من حيث "المساحة – عدد الفصول – عدد المبانى" داخل المدرسة، على أن تشمل هذه المدارس مستوى التعليم التجريبى بجانب مستوى التعليم العربى، وتم الاتفاق مع مجالس الأمناء بالمدارس التى تم اختيارها للمساهمة على تذليل الصعاب التى قد تواجه تطبيق المقترح.

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مصر 365