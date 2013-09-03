البرتغال تفضل تفويضا من مجلس الأمن قبل تدخل عسكرى فى سوريا

أعلن وزير خارجية البرتغال روى ماشيتى الاثنين أن بلاده تفضل أن يكون اى تدخل عسكرى محتمل فى سوريا مستندا إلى تفويض من الامم المتحدة "ما دام ذلك ممكنا".

وأضاف الوزير البرتغالى فى تصريح صحافى "مع إننا نتفهم ضرورة معاقبة عمل يخرق بشكل فاضح القانون الدولى، يبدو لنا أن اى تدخل يجب أن يتم، ما دام ذلك ممكنا، استنادا إلى تفويض" من الأمم المتحدة.

وتابع وزير خارجية البرتغال "حتى لو أنه لم يبق سوى القليل من التشكيك" فى استخدام السلاح الكيميائى فى سوريا، فان البرتغال تنتظر "تطورات" لان "المواقف على الساحة الدولية فى غاية الحذر وبينها موقف الولايات المتحدة".

وشدد الوزير البرتغالى أيضا أمام نظيره الانغولى جورج شيكوتى على أن أى تدخل عسكرى يجب أن يحترم "مبدأ التناسب وتكون أهدافه محدودة".