قافلة الإعلام السياحى العربى تلتقى رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون العمانية

التقى الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصى رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون العمانى اليوم بمبنى الهيئة بأعضاء قافلة الإعلام السياحى العربى الذين يزورن السلطنة حاليا، حيث أكد على أهمية دور الإعلام فى إبراز الجانب السياحى وأهمية التعريف بالمنتج السياحى، مؤكدا على أهمية الدور الذى يقوم به الإعلام فى تنمية القطاع السياحى والتنمية الثقافية والتعريف بالمواقع والموارد السياحية بالسلطنة لمختلف دول العالم.

وحول ما ستقدمه الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون للمركز العربى للإعلام السياحى قال الحراصى إن الهيئة بشقيها الإذاعة والتليفزيون ستقوم بدور مهم فى تنمية الواقع السياحى فى السلطنة ولا يمكن أن نفصل الحراك السياحى الذى نعيشه فى السلطنة عن المنتج الإعلامى الإذاعى والتلفزيونى، مشيرا إلى استعداد الهيئة للتعاون مع المركز بمختلف أشكال الدعم والتعاون.

كما التقت ميثاء بنت سيف المحروقية وكيلة وزارة السياحة بأعضاء قافلة المركز العربى للإعلام السياحى، حيث رحبت بالحضور من الإعلاميين موضحة أن القطاع السياحى يعد من القطاعات الاقتصادية الواعدة نظرا لما تمتلكه السلطنة من مقومات تاريخية وحضارية وسياحية فريدة، ومشيرة إلى المساهمة النسبية لقطاع السياحة والتى بلغت 4ر2) بالمائة فى العام 2012 والرؤية المستقبلية للوزارة أن تصل هذه النسبة إلى 3 بالمائة وأن الخطة فى هذا الطريق تسير وفق المخطط لها.