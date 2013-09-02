وزير الرياضة: منتخب السلة أعاد مصر إلي الخريطة العالمية للعبة

أكد طاهر أبوزيد وزير الرياضة أثناء استقباله بعثة المنتخب الوطنى لكرة السلة بمطار القاهرة الدولي منذ قليل أن الانجاز الذى حققه المنتخب بالوصول إلى كأس العالم يعد ذلك إنجاز تاريخي خاصة أنه تحقق فى ظل ظروف سياسية صعبة تعيشها البلاد وإعداد فنى للفريق لم يكن على المستوى المطلوب مشيرًا إلى أن المعدن الأصيل للاعبين ظهر بوضوح فى جميع مباريات البطولة واستطاع الوصول لكاس العالم والخسارة بشرف امام انجولا اقوى منتخابات القارة الأفريقية.

وأضاف أن هذا الجيل من اللاعبين سطر اسمه بحروف من ذهب خاصة أنه أعاد كرة السلة المصرية إلى الخريطة العالمية.

من جانبه قال الكابتن عمر أبو المجد المدير الفنى للمنتخب أن جميع اللاعبين لم يبخلوا بجهد لتحقيق الوصول إلى كأس العالم بعد 20 عامًا من الغياب مضيفًا أن الإعداد لكأس العالم المقرر إقامته فى إسبانيا شهر سبتمبر 2014 سوف يبدأ الإعداد له مبكرًا حتى يكون المنتخب على قدر المسئولية ويكون أداءه مشرف خاصة أنه الفريق العربى الوحيد الذى يمثل العرب فى كأس العالم .