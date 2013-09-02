وزيرة الصحة: نسعى لتطوير منظومة الصحة لخدمة محدودي الدخل وسكان العشوائيات

أكدت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان خلال زيارتها المحافظة كفرالشيخ اليوم الاثنين برفقة المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ على أن الوزارة تسعى جاهدة لتطوير قطاع ومنظومة الصحة لخدمة المواطن البسيط ومحدودى الدخل مع وضع خطة عاجلة للوصول للمناطق العشوائية والشعبية المكدسة بالسكان وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم والكشف عن أى أمراض معدية أو خطيرة بين سكان هذه المناطق .

> .. كما اكدت الوزيرة على التعاون والتواصل بين الوزارة ومديريات الصحة ” لتقديم خدمة طبية للمواطنين بجميع المستشفيات وتنظيم عمليات الاتصال بين المجتمع المدنى ووزارة الصحة وذلك بهدف حل المشاكل على مستوى قطاع الصحة بالمحافظة.

> و اضافت أن مشكلة الإصابة بفيروس ” “C مشكلة قومية وليست فى محافظة كفرالشيخ فحسب مؤكدة بأن هناك خطة لمكافحة المرض وهناك أولوية لمحافظة كفرالشيخ وأنه سيتم إنشاء عدد آخر من المراكز المتخصصة على مستوى المحافظة والمحافظات الأخرى المجاورة.

> وأوضحت الوزيرة بأنه سيتم القضاء على شكوى أبناء المحافظة الخاصة بنقص الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المرضى داخل المستشفيات العامة والمركزية وأنه سيتم تشكيل لجنة عاجلة لمراجعة منظومة توزيع الأدوية على المستشفيات على مستوى المحافظة بما يحقق الفائدة الكاملة للمرضى فى أقرب وقت ممكن مع استغلال الإمكانيات المتاحة لدى مديرية الصحة بالمحافظة وداخل المستشفيات لحين توافير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير المستشفيات والمبانى وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة.

> و أشارت الوزيرة إلى أن محافظة كفرالشيخ تعد من أقل المحافظات على مستوى الجمهورية فى وفيات الأطفال والأمهات والوفيات بصفة عامة يأتى ذلك بسبب الاهتمام بالرعاية الصحية على مستوى المحافظة التى نعد بتطويرها خلال المرحلة القادمة لضمان القضاء على شكوى الأهالى من القصور فى الرعاية الصحية على مستوى المحافظة .

> و اعلنت الرباط على ان تطوير منظومة الصحة تاتى على رأس الأولويات من خلال الخطة الاستثمارية بالوزارة لتطوير المستشفيات العامة والمركزية والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية مع التوسع فى إنشاء المراكز المتخصصة بالمحافظات المحرومة من هذه الخدمة حيث يوجد عدد 267 وحدة رعاية اساسية تم تطوير عدد 161 وحدة وباقى 10 وحدات من خطة 2012 جار تطويرها و26 وحدة من حطة 2013 -2014 سيتم الانتهاء من تطويرهم خلال هذا العام مع استكمال تطوير باقى وحدات الرعاية على مستوى قرى المحافظة خلال العامين القادميين لضمان تقديم رعاية طبية متكاملة للمرضى من أبناء القرى خاضة أن الوحدة منها تستقبل نحو 1200 مريض شهريا يتم صرف العلاج اللازم لهم.

> كما اضافت بان هناك عدد 526 مستشفى تكاملى على مستوى الجمهورية منهم 28 مستشفى تكامل بكفرالشيخ تم تحويلهم لمراكز الرعاية الصحية الاساسية وسيتم تطويرهم لضمان تقديم خدمات صحية لأبناء القرى خلال المرحلة القادمة لتخفيف الضغط على المستشفيات المركزية والعامة بعواصم المدن والمحافظة.

أ ش أ