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"المرشدين السياحيين": قطاع السياحة يحتاج نصوصا عادلة فى الدستور

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"المرشدين السياحيين": قطاع السياحة يحتاج نصوصا عادلة فى الدستور "المرشدين السياحيين": قطاع السياحة يحتاج نصوصا عادلة فى الدستور

أكد معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين، على احترامه للقرارات الرئاسية وعلى المعايير التى تم بناء عليها اختيار أعضاء لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل بها، قائلاً: كنت أتمنى أن يتم اختيار الترشيحات التى تم التقدم بها من قبل النقابات، وأن تؤخذ فى الاعتبار مثلما تم قبول ترشيحات الأزهر والكنيسة والجيش والشرطة.

ورحب السيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" باختياره احتياطياً ضمن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، واختيار إلهامى مصطفى الزيات رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية، ممثلاً عنهم، موضحا أن قطاع السياحيين يمثل أكثر من 4 ملايين شخص، بل يمثل أكثر من ذلك ويتمنون نصوصا عادلة فى الدستور تحميهم مما تعرضوا له من ظلم خلال السنوات الماضية وحماية الدولة لحقوقهم نظرا للخسائر الفادحة التى يتكبدها القطاع السياحى فى ظل التغيرات السياسية على الساحة وتأثرها بالإحداث.

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