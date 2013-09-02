وزارة الصحة تطلق حملة لـ"التبرع بالدم" خلال الأيام المقبلة

تستعد وزارة الصحة والسكان، خلال الأيام المقبلة، لإطلاق حملة موسعة للتبرع بالدم، بهدف تشجيع المواطنين على التبرع للحفاظ على المخزون الإستراتيجى من أكياس الدم، خاصة فى ظل الأحداث التى تشهدها مصر.

وتتضمن الحملة وجود فرق التبرع بالدم بالأماكن العامة الأمنة، مثل محطات المترو والمناطق التى لا تشهد وقوع اشتباكات، وذلك بعد أن أوقفت الوزارة الحملات بالأماكن العامة لفترة قصيرة بسبب الاشتباكات المتفرقة التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، حفاظا على سلامة فرق وسيارات التبرع بالدم.

كما تتضمن الحملة أيضا تشجيع التبرع بالدم بمراكز التبرع التابعة للوزارة، بجانب المركز الرئيسى داخل مقر شركة "المصل واللقاح" بالعجوزة، إضافة إلى إرسال سيارات للتبرع بالدم للجهات أو المجموعات الراغبة فى تنفيذ حملات مصغرة للتبرع بالدم، مثل الشركات والمصانع والنوادى الرياضية.

وعلم "اليوم السابع" أن عددا من الشركات تواصلت بالفعل مع مركز خدمات نقل الدم القومية لإرسال سيارات تبرع بالدم إليهم.