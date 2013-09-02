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أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية
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الاثنين 03 أبريل 2017 02:46 صباحاً
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات
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الاثنين 03 أبريل 2017 02:43 صباحاً
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش
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الاثنين 03 أبريل 2017 02:39 صباحاً
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة
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الاثنين 03 أبريل 2017 02:39 صباحاً
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير
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الاثنين 03 أبريل 2017 02:39 صباحاً
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية
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الاثنين 03 أبريل 2017 02:39 صباحاً
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه
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الاثنين 03 أبريل 2017 02:37 صباحاً
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017
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الاثنين 03 أبريل 2017 02:34 صباحاً
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات
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الاثنين 03 أبريل 2017 02:30 صباحاً
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة
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الاثنين 03 أبريل 2017 02:25 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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الاثنين 02 سبتمبر 2013 11:10 مساءً
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بديع النصاري
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