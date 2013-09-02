بالصور مدير أمن الإسكندرية يقوم بجولة تفقدية للأكمنة الحدودية

قام اليوم اللواء أمين عز الدين – مساعد الوزير مدير أمن الأسكندرية بجولة ميدانية تفقد خلالها الأوضاع الأمنية بالأسكندرية حيث تضمنت الجولة المرور و تفقد الأكمنة الحدودية و منها وحدة تأمين مدخل الأسكندرية الصحراوى.

> و شدد مدير الامن على فحص السيارات القادمة و فحص مستقليها و توسيع دائرة الأشتباه الجنائى فى ظل الظروف التى تشهدها البلاد.

> كما قام سيادته بالوقوف على الأجراءات التأمينية المتبعة لتأمين محيط مكتبة الأسكندرية بإعتبارها من أهم المنشات الحيوية بالأسكندرية و شدد على الفحص الجيد للمترددين على المكتبة و الفحص الجيد للحقائب خشية حدوث أية أعمال عدائية.