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بالصور مدير أمن الإسكندرية يقوم بجولة تفقدية للأكمنة الحدودية

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بالصور مدير أمن الإسكندرية يقوم بجولة تفقدية للأكمنة الحدودية بالصور مدير أمن الإسكندرية يقوم بجولة تفقدية للأكمنة الحدودية

IMG_0418 (640x480)قام اليوم اللواء أمين عز الدين – مساعد الوزير مدير أمن الأسكندرية بجولة ميدانية تفقد خلالها الأوضاع الأمنية بالأسكندرية حيث تضمنت الجولة المرور و تفقد الأكمنة الحدودية و منها وحدة تأمين مدخل الأسكندرية الصحراوى.
> و شدد مدير الامن على فحص السيارات القادمة و فحص مستقليها و توسيع دائرة الأشتباه الجنائى فى ظل الظروف التى تشهدها البلاد.
> كما قام سيادته بالوقوف على الأجراءات التأمينية المتبعة لتأمين محيط مكتبة الأسكندرية بإعتبارها من أهم المنشات الحيوية بالأسكندرية و شدد على الفحص الجيد للمترددين على المكتبة و الفحص الجيد للحقائب خشية حدوث أية أعمال عدائية.

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