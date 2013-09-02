أخبار عاجلة

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. علاقات زوجيه

العلماء: ذروة النشاط الجنسي تحدث في أغسطس

Google+ Print
العلماء: ذروة النشاط الجنسي تحدث في أغسطس العلماء: ذروة النشاط الجنسي تحدث في أغسطس

يؤكد الباحثون أن ذروة النشاط الجنسي تكون في شهر أغسطس / اب ويحصل لدى ممثلي الجنس الاقوى افراز كميات أكبر من هرمون التستوستيرون. ووفقا للعلماء، فإن ذروة النشاط الجنسي لا تعتمد على الاستراحات والاجازات في مختلف المنتجعات السياحية، أكثر مما تعتمد على مدى السعادة الزوجية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد وجد أن أقل مستوى للحب في المملكة المتحدة يقع عادة في منتصف فصل الشتاء، أو بالأحرى في فبراير / شباط، خلافا للاعتقاد السائد، حيث تبدو عند الاشخاص في هذا الشهر رغبة للحصول على الدفء والمودة.
أما في فصل الصيف يكون الناس في حالة نشاط جنسي اكبر. ويقول الباحثون الذين أجروا الدراسة ان الرجال في الأشهر الأكثر دفئا، يهتمون بالاناث بشكل أكثر وفي البرد على العكس من ذلك، يبدأ النشاط الجنسي بالانخفاض بسبب زيادة هرمون الميلاتونين الذي يسبب الشعور باللامبالاة والاكتئاب، وبالتالي بالفتور الجنسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب