العلماء: ذروة النشاط الجنسي تحدث في أغسطس

يؤكد الباحثون أن ذروة النشاط الجنسي تكون في شهر أغسطس / اب ويحصل لدى ممثلي الجنس الاقوى افراز كميات أكبر من هرمون التستوستيرون. ووفقا للعلماء، فإن ذروة النشاط الجنسي لا تعتمد على الاستراحات والاجازات في مختلف المنتجعات السياحية، أكثر مما تعتمد على مدى السعادة الزوجية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد وجد أن أقل مستوى للحب في المملكة المتحدة يقع عادة في منتصف فصل الشتاء، أو بالأحرى في فبراير / شباط، خلافا للاعتقاد السائد، حيث تبدو عند الاشخاص في هذا الشهر رغبة للحصول على الدفء والمودة.

أما في فصل الصيف يكون الناس في حالة نشاط جنسي اكبر. ويقول الباحثون الذين أجروا الدراسة ان الرجال في الأشهر الأكثر دفئا، يهتمون بالاناث بشكل أكثر وفي البرد على العكس من ذلك، يبدأ النشاط الجنسي بالانخفاض بسبب زيادة هرمون الميلاتونين الذي يسبب الشعور باللامبالاة والاكتئاب، وبالتالي بالفتور الجنسي.

شبكةعيونالإخبارية

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