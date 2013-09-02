إذا كان طفلك يعانى من الإسهال لا تمنعى عنه السوائل

هناك الكثير من التعاملات الخاطئة التى نتعامل معها عند إصابة طفلك بأعراض أى مرض، ومن تلك العادات هى منع الطفل من تناول أى سوائل خاصة إذا كان يعانى من الإسهال، فما هو ذلك الضرر الذى قد يصيب الطفل.

قال الدكتور أحمد الجويلى صيدلى، إذا كان طفلك يعانى من الإسهال فإن أول الأمور التى عليك الانتباه لها هى عدم منعك للطفل أو "أيا كان عمر من يعانى الإسهال" من تناول السوائل والأملاح بسبب أن الإسهال يجعل الطفل يفقد كثيرا من الأملاح، مما يؤدى إلى حدوث جفاف.

وأضاف إذا كنت تتعامل مع طفل على وجه الخصوص يعانى من الإسهال فى مرحلة الرضاعة فيجب إعطاءه لبن الأم، أو استخدام الألبان الصناعية من خلال مضاعفة كمية المياه لتعويض السوائل، أما إذا كان فى سن معقول فيمكن إعطاءه عصائر، ويفضل أن تكون طبيعية أو الشوربة.

وأكد أنه يجب على المسئول عن الطفل أن تبحث عن سبب الإسهال، ويمكن معرفة ذلك على حسب عدد مرات الإسهال، ففى الغالب يعنى هذا أن الطفل تناول طعاما ملوثا، أو بلع شئ يحتوى على ميكروبات أو إذا كان مصاحبا وجود أو ارتفاع فى درجة الحرارة، فهذا يعنى أن الطفل فى بداية نزلة معوية، ويجب التحرك فورا إلى أقرب صيدلى أو طبيب مسئول، وكما يجب ملاحظة لون وقوام الفضلات لمعرفة ما إذا كانت الإصابة شديدة أو خفيفة.

وأشار إلى أنه إذا كان تشخيص الطبيب أن الطفل يجب إعطاءه محلول الجفاف يجب على الأم أن تدرك أن محلول الجفاف لا يغنى عن الرضاعة الطبيعية، وأنها يجب أن ترضع الطفل مع المحلول وفى حالة إذا تقيأ الطفل المحلول يجب على الأم الانتظار مدة 10 إلى ربع ساعة، ثم إعطاءه المحلول ببطء وفى بعض الحالات يجب أن تستغرق مدة معلقة شاى من محلول الجفاف دقيقة كاملة.