الأطباء: يتعرض غير المدخنين لاستنشاق 70% من الدخان مما يعرضهم للخطر

يحذر الأطباء من التدخين السلبى وخصوصا بالنسبة للأطفال، فالمدخن لا يضر صحته فقط بل من حوله من الكبار والصغار أيضا، فقد يجلس الأب بجوار أطفاله ويدخن دون أن يعلم أن الطفل يتعرض للكثير من الأمراض أثناء تعرضه لدخان السجائر أو الشيشة.

قال الدكتور محمد عبد المعطى أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام، يتعرض غير المدخنين لاستنشاق 70% من الدخان، وهناك أمراض كثيرة تنتج عن التعرض لهذا الدخان، فالأطفال يتعرضون للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسى والتهاب الأذن الوسطى وحساسية الصدر، وكذلك الصداع والسعال أما الكبار فقد يتعرضون لسرطان الرئة وانسداد الشرايين والتهاب العين والأنف.

وأشار إلى أن الإقلاع عن التدخين له فوائد عديدة، منها زيادة معدل العمر، وتقل نسبة الإصابة بسرطان الرئة إلى النصف بعد 10 سنوات، وإلى السدس بعد 15 سنة من الإقلاع عن التدخين.

وأضاف أن التدخين يقتل أربعة ملايين شخص كل عام، ويسبب خسائر تصل إلى التريليونات من الدولارات سنويا.

ولكن كيف تقلع عن التدخين؟

أشار إلى أنه لابد من تقبل النصيحة من الأهل والأطباء والأصدقاء، ولابد أن يكون هناك دور للمستشفيات والمعاهد المتخصصة مثل معهد القلب ومعهد الأورام، كما يجب أن يكون لها دور فى الإقلاع عن التدخين، وأيضا عيادات الإقلاع عن التدخين، ولابد من تدعيم الدعاية المضادة فى الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، وممارسة الرياضة البدنية ووسائل التسلية التى تشغل المدخن مثل الرسم الموسيقى والقراءة والتطريز.