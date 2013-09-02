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أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
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