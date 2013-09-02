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أمن الإسكندرية يرفض مباراة المنتخب في برج العرب .. واتحاد الكرة: لسنا طرفا!

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أمن الإسكندرية يرفض مباراة المنتخب في برج العرب .. واتحاد الكرة: لسنا طرفا! أمن الإسكندرية يرفض مباراة المنتخب في برج العرب .. واتحاد الكرة: لسنا طرفا!

قال ناصر العبد مدير مباحث الإسكندرية أن مديرية الأمن ترفض استقبال مباراة منتخب أمام نظيره الغيني في تصفيات كأس العالم 2014.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن أنه تلقى موافقة من وزارة الداخلية على إقامة المباراة على استاد برج العرب في العاشر من سبتمبر الجاري.

وصرح العبد لـFilGoal.com "لم نتلقى أية مخاطبات بشأن إقامة المباراة في برج العرب، وحتى لو طلب منا ذلك سنرفض".

وتابع "لدينا أولويات للعمل في الفترة المقبلة، ولم نضع في خططتنا تأمين أي مباراة".

ومن جانبه علق ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على تصريحات أمن الإسكندرية قائلا "لسنا طرفا في هذه المشكلة!".

وتابع "ملف هذه المباراة يتولاه وزير الرياضة طاهر أبو زيد بنفسه وينسق مع وزير الداخلية ووزير الدفاع".

وتابع "الوزارة هي من أخبرنا بموافقة الداخلية على تأمين المباراة في برج العرب، ونحن ملتزمون بما تم إخطارنا به".

ويلتقي منتخب مصر مع غينيا في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لتصفيات كأس العالم بعدما ضمن الفراعنة التأهل للجولة الفاصلة والنهائية.

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فيديو اليوم السابع

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