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إصابة ضابط ومخبر أثناء الاشتباك مع عناصر إجرامية في نجع حمادي

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إصابة ضابط ومخبر أثناء الاشتباك مع عناصر إجرامية في نجع حمادي إصابة ضابط ومخبر أثناء الاشتباك مع عناصر إجرامية في نجع حمادي

كتب : رجب آدم الإثنين 02-09-2013 21:12

أسفر اشتباك بالأسلحة النارية بين قوات الشرطة وبلطجية، من منطقة نجع ورور، التابعة لمركز نجع حمادي، عن إصابة معاون مباحث المركز بطلق ناري في الكلى، وإصابة مخبر بطلق ناري.

كان اللواء محمد كمال، تلقى إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادي، بإصابة عبدالناصر عسران، معاون مباحث مركز نجع حمادي، بطلق ناري اخترق الكلى، وناصر أحمد علي، مخبر بالمركز، بطلق نارى في القدم، وتم نقلهما لمستشفى نجع حمادي المركزي.

كانت حملة أمنية قد توجهت لنجع ورور، التابع لقرية الهيشة، شرق مدينة نجع حمادي، للقبض على بلطجية يهاجمون الصيدليات، عقب تحرير قبطي مختطف.

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