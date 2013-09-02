أهالي قرية في الشرقية يقيمون عزاء رمزيا لشهداء الجيش والشرطة

عدد من القيادات الأمنية والأجهزة التنفيذية حضروا العزاء.. والأهالي طالبوا بالقصاص للشهداء

كتب : نظيمة البحراوى وأحمد محمود منذ 33 دقيقة

أقام أهالي قرية التلين، التابعة لمركز منيا القمح، مساء اليوم، عزاءً رمزيًا لشهداء الجيش والشرطة من أبناء المحافظة، والذين استشهدوا أثناء تأدية خدمتهم في سيناء.

وأقام الأهالي سرادقًا كبيرًا، وحضر العزاء عدد من القيادات الأمنية والأجهزة التنفيذية والآلاف من أهالي القرية، وقدّموا واجب العزاء لأسر الشهداء الذين تمت دعوتهم للحضور وتكريمهم اعترافًا بالتضحيات التي قدمها أبناؤهم فى سبيل الوطن وحماية جموع أفراد الشعب.

وطالب الأهالي بالقصاص لجموع الشهداء وضبط مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للمحاكمة وإعدامهم في مكان عام جزاءً لما ارتكبوه من جرائم بشعة هزت الوطن ككل.