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"الطرق الصوفية" يستنكر استبعاد ممثله من لجنة تعديل الدستور

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"الطرق الصوفية" يستنكر استبعاد ممثله من لجنة تعديل الدستور "الطرق الصوفية" يستنكر استبعاد ممثله من لجنة تعديل الدستور

كتب : ميشيل عبدالله الإثنين 02-09-2013 20:04

أصدر المجلس الأعلى للطرق الصوفية، بيانًا، استنكر فيه "إغفال تمثيل القطاع العريض من التصوف" في لجنة الخمسين، المعينة لتعديل الدستور المصري.

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، أنه تم ترشيح "أحد أهم المستشارين في مؤسسة التصوف في مجال القانون"، وإرسال اسمه لمؤسسة الرئاسة، ولكن تم إهمال هذا الترشيح، على الرغم من أنه "يمثل الملايين من قطاع المتصوفة في ".

وقال القصبي: "ما حدث يعد إهمالًا للملايين من المصريين، الذين يمثلون التغيير الاجتماعى الحقيقي للمنهج الوسطي القائم على الحب والعدل والسلام، لذلك فإن المجلس الأعلى للطرق الصوفية، يسجل رفضه لهذا الإهمال باعتباره سقطة تاريخية لن يمحها الزمان بسهولة".

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