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رئيسا حزبي "المؤتمر" و"المصريين الأحرار" يلتقيان لجنة حكماء إفريقيا غدا

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رئيسا حزبي "المؤتمر" و"المصريين الأحرار" يلتقيان لجنة حكماء إفريقيا غدا رئيسا حزبي "المؤتمر" و"المصريين الأحرار" يلتقيان لجنة حكماء إفريقيا غدا

كتب : محمود حسونة ومحمد عبد الوهاب الإثنين 02-09-2013 20:07

يلتقي، غدًا، السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب المؤتمر، والدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، بوفد حكماء إفريقيا برئاسة رئيس جمهورية مالي الأسبق عمر كوناري، وذلك في الساعة الواحدة ظهرًا بمقر حزب المصريين الأحرار.

وأضاف العرابي، أنه "من المنتظر أن يناقش الاجتماع الخطوات التي تسلكها الآن من أجل خريطة المستقبل وإطلاع الوفد الإفريقي على آخر تطورات الموقف في مصر وما تم تنفيذه من خريطة الطريق".

وأشار رئيس حزب المؤتمر إلى "أننا سنحث اللجنة على تبني تقرير إيجابي من أجل عودة عضوية مصر كاملة مرة أخرى في الاتحاد الإفريقي".

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