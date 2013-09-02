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عاجل| القبض على سعد الحسيني في القاهرة الجديدة

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عاجل| القبض على سعد الحسيني في القاهرة الجديدة عاجل| القبض على سعد الحسيني في القاهرة الجديدة
وضبط اثنين من "الإخوان" بتهمة رفع أعلام تنظيم القاعدة في ميدان رمسيس

كتب : محمد بركات وأحمد عبداللطيف الإثنين 02-09-2013 20:39

تمكنت أجهزة الأمن في القاهرة من القبض على القيادي بتنظيم الإخوان المسلمين سعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ السابق، داخل شقة ملك أحد قياديي التنظيم يدعى عماد الهادي بمنطقة القاهرة الجديدة.

وتبين من التحريات أن الحسيني استعان بمالك الشقة للاختباء من رجال المباحث بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وقال مصدر أمني إنه تم ضبط المتهم دون مقاومة، وجار ترحيله إلى سجن طرة وإخطار النيابة العامة بمحضر الضبط.

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