أخبار عاجلة

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
الانتهاء من تنفيذ 73% من الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية -
بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
خطر بالمستندات || بعد التحذير من عقار الكونجستال.. تحذير جديد من «الصحة» من دواء شهير لعلاج «الحموضة» وتطالب بسحبه فوراً من الصيدليات والمستشفيات -
تيران وصنافير سعوديتان بموجب حكم محكمة الأمور المستعجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بيل: حمل قميص أسطورة الريال مسؤولية ضخمة

Google+ Print
بيل: حمل قميص أسطورة الريال مسؤولية ضخمة بيل: حمل قميص أسطورة الريال مسؤولية ضخمة

مدريد، (إفي): اعترف النجم الويلزي جاريث بيل الوافد حديثا لفريق ريال مدريد الإسباني بأنه يشعر بالمسئولية بسبب حمل القميص رقم 11 الذي كان يرتديه أسطورة الميرينجي خينتو.

واحتشد أكثر من 25 الف مشجع بملعب سانتياجو برنابيو لاستقبال بيل في حفل تقديمه ظهر اليوم بعد انتقاله رسميا من توتنام الإنجليزي في صفقة طال انتظارها بعد مفاوضات متعثرة طوال الصيف.

وصرح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي "خينتو يعد أسطورة لريال مدريد، توج بستة القاب في دوري ابطال أوروبا، إنها مسئولية كبيرة بالنسبة لي أن أحمل نفس رقمه، كنت أود المشاركة بالتشامبيونز ليج، والآن أود الفوز باللقب العاشر في تاريخ النادي، أتمنى أن أساعد الفريق على تحقيقها لاسعاد الجماهير".

وأبدى بيل إعجابه الشديد بالليجا الإسبانية، مبينا "إنها بطولة رائعة، شعرت بسعادة كبيرة فور علمي باتمام الصفقة الليلة الماضية، لقد تحقق حلمي".

وعن شعوره بعد أن خطا بقدميه على العشب الأخضر لسانتياجو برنابيو، اعترف بيل بأنه شعر بـ"توتر شديد" بسبب رهبة الملعب وجماهيره.

كما أكد أنه سيسعى لتعلم اللغة الإسبانية خلال وقت قريب، وتفوه ببعض العبارات بالإسبانية حيا فيها النادي ومشجعيه.

وأشار ايضا الى الدور الذي لعبه زميله السابق في توتنام والحالي في الريال، الكرواتي لوكا مودريتش، في اقناعه بالانضمام للميرينجي.

وعن منافسته مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسديد الكرات الثابتة، قال بيل أن "رونالدو هو الرئيس، وهو اللاعب الرئيسي المكلف بتلك المهمة، لكنني على استعداد لتقديم المساعدة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع