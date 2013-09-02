بيل: حمل قميص أسطورة الريال مسؤولية ضخمة

مدريد، (إفي): اعترف النجم الويلزي جاريث بيل الوافد حديثا لفريق ريال مدريد الإسباني بأنه يشعر بالمسئولية بسبب حمل القميص رقم 11 الذي كان يرتديه أسطورة الميرينجي خينتو.

واحتشد أكثر من 25 الف مشجع بملعب سانتياجو برنابيو لاستقبال بيل في حفل تقديمه ظهر اليوم بعد انتقاله رسميا من توتنام الإنجليزي في صفقة طال انتظارها بعد مفاوضات متعثرة طوال الصيف.

وصرح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي "خينتو يعد أسطورة لريال مدريد، توج بستة القاب في دوري ابطال أوروبا، إنها مسئولية كبيرة بالنسبة لي أن أحمل نفس رقمه، كنت أود المشاركة بالتشامبيونز ليج، والآن أود الفوز باللقب العاشر في تاريخ النادي، أتمنى أن أساعد الفريق على تحقيقها لاسعاد الجماهير".

وأبدى بيل إعجابه الشديد بالليجا الإسبانية، مبينا "إنها بطولة رائعة، شعرت بسعادة كبيرة فور علمي باتمام الصفقة الليلة الماضية، لقد تحقق حلمي".

وعن شعوره بعد أن خطا بقدميه على العشب الأخضر لسانتياجو برنابيو، اعترف بيل بأنه شعر بـ"توتر شديد" بسبب رهبة الملعب وجماهيره.

كما أكد أنه سيسعى لتعلم اللغة الإسبانية خلال وقت قريب، وتفوه ببعض العبارات بالإسبانية حيا فيها النادي ومشجعيه.

وأشار ايضا الى الدور الذي لعبه زميله السابق في توتنام والحالي في الريال، الكرواتي لوكا مودريتش، في اقناعه بالانضمام للميرينجي.

وعن منافسته مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسديد الكرات الثابتة، قال بيل أن "رونالدو هو الرئيس، وهو اللاعب الرئيسي المكلف بتلك المهمة، لكنني على استعداد لتقديم المساعدة".