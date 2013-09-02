ديل بوسكي يستبعد بوسكيتش من مباراتي فنلندا وتشيلي

مدريد، (إفي): استبعد فيسنتي ديل بوسكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الثنائي سرجيو بوسكيتش وإنييجو مارتينيز اليوم من القائمة المشاركة في مباراتي فنلندا وتشيلي، وفي المقابل استدعى خافي جارسيا وناتشو فرنانديز عوضا عنهما.

وتعرض بوسكيتش ومارتينيز لاعبي وسط برشلونة وريال سوسييداد للإصابة خلال الجولة الماضية من الليجا، ليضطر ديل بوسكي لإخراجهما من قائمة المنتخب، ويستدعي مكانهما خافي جارسيا من مانشستر سيتي الإنجليزي وناتشو من ريال مدريد.

وتستعد إسبانيا، بطلة العالم وأوروبا، لمواجهة فنلندا في هيلسنكي الجمعة المقبلة في التصفيات المؤهلة لمونديال البرازيل 2014 ، ثم تلتقي بتشيلي وديا في جنيف.

وطلب نادي برشلونة من ديل بوسكي إعفاء بوسكيتس من المشاركة بالمباراتين بعد إصابته العضلية في الساق اليمنى الليلة الماضية في مباراة فالنسيا، وفي نفس المكان أصيب إنييجو في مباراة امام أتلتيكو مدريد.

وأصبحت القائمة النهائية تضم كلا من:.

حراسة المرمى: إيكر كاسياس (ريال مدريد) فيكتور فالديز (برشلونة) بيبي ريينا (نابولي الإيطالي).

الدفاع: ألبارو أربيلوا، سرخيو راموس، ناتشو فرنانديز (ريال مدريد) راؤول ألبيول (نابولي) جوردي ألبا (برشلونة) إجناسيو مونريال (أرسنال الإنجليزي).

الوسط: كوكي، ماريو سواريز (أتلتيكو مدريد) سانتي كازورلا (أرسنال الإنجليزي) تشافي هرنانديز، أندريس إنييستا، سيسك فابريجاس (برشلونة) خيسوس نافاس، ديفيد سيلفا، خافي جارسيا (مانشستر سيتي الإنجليزي)، إيسكو (ريال مدريد)، إننيجو مارتينيز (ريال سوسييداد).

الهجوم: ألفارو نيجريدو (مانشستر سيتي) روبرتو سولدواو (توتنام الإنجليزي) بدرو رودريجز (برشلونة) ديفيد بيا (أتلتيكو مدريد).